Гид Исиченко оценил шансы найти Усольцевых в ходе новых поисков

Вероятность обнаружить пропавших Усольцевых в ходе новых поисков крайне мала. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал красноярский гид Алексей Исиченко.
По его словам, главная проблема — колоссальная площадь предполагаемой зоны поиска и крайне сложный рельеф, который за зиму к тому же мог измениться.
«Шансы минимальные, очень сложно будет. Если только повезёт, — отметил Исиченко. — Территория там слишком большая, и это не равнина: сплошные подъёмы и спуски, овраги, разломы, постоянные перепады высоты. Даже если знать направление, проверить каждый метр практически нереально».
Ещё один фактор, резко снижающий шансы на успех, — природные изменения за долгую зиму. Гид согласился с тем, что тела могло серьёзно завалить или сместить.
«Конечно, за зиму их могло завалить очень серьёзно. Там очень много чего происходит: снег оседает, ветки падают, деревья валятся, возможны небольшие оползни. Все следы и объекты могут оказаться под толстым слоем лесного мусора, и это сильно осложнит любые поиски», — подытожил Исиченко.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в небольшое семейное путешествие к горе Буратинка недалеко от поселка Кутурчин и больше не вернулись.
Их машина так и осталась стоять на окраине поселка, где они в последний раз ее оставили. За время их пропажи озвучивались разные версии исчезновения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. Официальной, по информации местного СК, остается версия о несчастном случае.
Ранее алтайский отшельник Оджан Наумкин допустил, что Усольцевы могли уйти из тайги.