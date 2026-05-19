WSJ: на космодроме SpaceX погиб человек

Сотрудник одного из подрядчиков компании умер после падения, сообщила газета.

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Человек погиб в результате несчастного случая на рабочем месте на базе американской компании SpaceX в штате Техас, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на местные власти.

По ее сведениям, инцидент произошел в пятницу, когда сотрудник одного из подрядчиков SpaceX, работавших над развитием комплекса Starbase, умер после падения.

Отмечается, что в последние годы SpaceX нарастила темпы улучшения базы, в том числе для создания инфраструктуры, которая позволила бы чаще проводить запуски прототипа космического корабля Starship. Очередной тестовый полет Starship намечен на 20 мая. Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам.