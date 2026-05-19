WSJ: на космодроме SpaceX погиб человек

Отмечается, что в последние годы SpaceX нарастила темпы улучшения базы, в том числе для создания инфраструктуры, которая позволила бы чаще проводить запуски прототипа космического корабля Starship. Очередной тестовый полет Starship намечен на 20 мая. Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам.