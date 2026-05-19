В Герлице на востоке Германии обрушился жилой дом

Очевидцы сообщили, что сначала раздался громкий хлопок, после которого постройка рухнула. Жителей соседних домов в целях безопасности эвакуировали и временно разместили в специально подготовленных пунктах, пока эксперты оценивают состояние окружающих строений.
Как отмечается, в разрушенном здании располагались квартиры, сдававшиеся внаём. На месте работают спасательные службы, пожарные бригады и технические специалисты. Для обнаружения возможных пострадавших под завалами также привлечены расчёты кинологов со служебными собаками.
Ранее в бразильском Сан-Паулу произошёл взрыв газа в одном из зданий, после чего начался пожар. Причиной стала возможная утечка газа — в момент взрыва ремонтная служба проводила техобслуживание инфраструктуры. Огонь перекинулся на несколько близлежащих жилых домов.
