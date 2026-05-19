Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Герлице на востоке Германии обрушился жилой дом

В восточногерманском городе Герлиц произошло обрушение жилого здания. Предварительной причиной ЧП называют детонацию бытового газа. Как пишет газета Bild, под обломками могут находиться до пяти человек.

Источник: Life.ru

Очевидцы сообщили, что сначала раздался громкий хлопок, после которого постройка рухнула. Жителей соседних домов в целях безопасности эвакуировали и временно разместили в специально подготовленных пунктах, пока эксперты оценивают состояние окружающих строений.

Как отмечается, в разрушенном здании располагались квартиры, сдававшиеся внаём. На месте работают спасательные службы, пожарные бригады и технические специалисты. Для обнаружения возможных пострадавших под завалами также привлечены расчёты кинологов со служебными собаками.

Ранее в бразильском Сан-Паулу произошёл взрыв газа в одном из зданий, после чего начался пожар. Причиной стала возможная утечка газа — в момент взрыва ремонтная служба проводила техобслуживание инфраструктуры. Огонь перекинулся на несколько близлежащих жилых домов.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.