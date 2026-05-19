Расчёты ПВО ликвидировали третий беспилотник, летевший на Москву

Ранее сообщалось, что в Курской области при атаке Вооружённых сил Украины погибла мирная жительница. Удар пришёлся по селу Марково Глушковского района. По данным губернатора Александра Хинштейна, женщина получила тяжёлые ранения и скончалась на месте. Ей было 68 лет. Ещё два человека пострадали во время атаки. У женщины 57 лет врачи диагностировали проникающие ранения груди и живота. Мужчина 62 лет получил осколочное ранение головы. Пострадавших доставили в больницу.