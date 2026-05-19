Мэр Москвы сообщил о третьем уничтоженном беспилотнике, летевшем к столице

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один украинский беспилотник, который направлялся к столице. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силы ПВО Минобороны РФ сбили один БПЛА, летевший на Москву, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.
В настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.
18 мая в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по рейсовому микроавтобусу Лисичанск — Северодонецк в ЛНР погибла девочка и еще два человека пострадали, сообщил губернатор региона Леонид Пасечник.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо передал, что в результате удара украинского БПЛА главу Скадовского района Александра Дудку госпитализировали с ранением и травмой. Он добавил, что в Алешках атака дронов ВСУ привела к смерти троих мужчин.
Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что налет украинских беспилотников на Москву и Подмосковье будет иметь последствия для Киева.