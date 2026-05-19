Разлом земли: гид указал опасное место тайги, где могли пропасть Усольцевы

Спустя почти восемь месяцев после загадочного исчезновения Усольцевых в тайге Красноярского края профессиональное сообщество гидов и поисковиков дает неутешительные прогнозы. Новый полевой сезон еще не стартовал, но эксперты уже сейчас предупреждают: искать семью придется вслепую на колоссальной территории, где за зиму природа могла безвозвратно скрыть любые улики.
Спасательная операция до таяния снегов невозможна.
Несмотря на то, что с момента пропажи Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины прошло более полугода, доступ к предполагаемому месту трагедии до сих пор блокирован стихией. Красноярский гид и проводник Алексей Исиченко в беседе с aif.ru объяснил, что выдвигаться в район горы Буратинка сейчас опасно. По его словам, в эпицентре поисков снежный покров остается еще остается высоким.
«Мы находимся в 200 километрах оттуда, но могу точно сказать: снега там ещё полно. Этот год вообще снежный, — пояснил Исиченко. — Обычно всё сходит только к середине июня, да и то на возвышенностях снег лежит местами еще долго. Так что ехать сейчас рано. Реальный поиск можно будет начинать уже в июне, ближе к середине».
Он подчеркнул, что местность представляет собой классическую труднопроходимую тайгу, где густая растительность соседствует с крутым рельефом. Сложность ландшафта усугубляется и биологическим фактором: в начале лета там активизируются дикие животные. Спасателям и волонтерам придется работать в условиях потенциальной встречи не только с копытными, но и с голодными после спячки медведями.
Шансы на успех близки к нулю: природа против улик.
Даже если поисковые отряды дождутся оптимальной погоды, обнаружить членов семьи или их останки будет архисложной задачей. Исиченко крайне скептически оценивает вероятность успеха. Главный враг поисковиков — гигантский масштаб территории и пересеченная местность.
«Шансы минимальные, очень сложно будет. Если только повезёт, — отметил гид. — Территория там слишком большая, и это не равнина: сплошные подъёмы и спуски, овраги, разломы, постоянные перепады высоты. Даже если знать направление, проверить каждый метр практически нереально».
Ситуация усугубляется тем, что долгая сибирская зима могла кардинально изменить место происшествия. Эксперт согласен с версией о том, что тела или улики уже погребены под плотным слоем природного мусора. Оседание снега, падение тяжелых веток и деревьев, а также микрооползни на склонах способны надежно законсервировать любые следы пребывания людей. При таком раскладе надежда остается лишь на случайную находку.
Дело о фатальной прогулке.
Напомним, семья Усольцевых отправилась в небольшое путешествие к горе Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. В тот день 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их маленькая дочь Арина не вернулись домой, а их автомобиль остался сиротливо стоять на окраине населенного пункта.
За прошедшие месяцы следствие рассматривало самые разные сценарии: от нападения диких зверей до криминального побега за границу. Однако основной версией у местных следователей по-прежнему остается несчастный случай.