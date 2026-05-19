Сигнал от Усольцевых: поиск пропавшей в тайге семьи вывел на новый след

В сети появилась информация, что телефоны пропавшей почти девять месяцев назад в Красноярском крае семьи Усольцевых снова активны. Это вызвало новую волну обсуждений и надежд. Что на самом деле известно о странном исчезновении Сергея, Ирины и пятилетней Арины, как продвигаются поиски и можно ли верить слухам — читайте в материале aif.ru.
Спустя почти девять месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае спасатели возобновили поиски. 15 и 16 мая специалисты обследовали лесные массивы и каменные россыпи в районе Кутурчинского Белогорья. Поиски продолжаются, но времени остаётся всё меньше: снег в тайге ещё не сошёл, а когда это произойдёт, начнёт активно расти зелень, что снова осложнит видимость.
Что известно об исчезновении: последний день семьи.
Семья Усольцевых приехала в посёлок Кутурчин, посетила местный магазин и обзорную площадку на Минской петле, а затем остановилась на ночлег на турбазе «Геосфера». 28 сентября они покинули турбазу, оставили машину недалеко от места старта и отправились на прогулку в районе горы Буратинки.
В тот день стояла необычно тёплая для осени погода — около +26 градусов. Усольцевы были легко одеты, без запаса тёплых вещей. Никто не ожидал, что через несколько часов температура резко упадет и пойдёт снег.
Зона прогулки не обслуживалась сотовой связью. Ирина оставила телефон в машине, а сигнал телефона Сергея был пойман вечером 28 сентября примерно в 2−7 км от ближайших населённых пунктов. Это была последняя техническая зацепка. После этого — тишина.
Как искали семью: от первых дней до возобновления поисков.
Поиски начались 1 октября. В оставленной машине были найдены паспорта семьи и 300 тысяч рублей наличными. Туристического снаряжения в автомобиле не оказалось. То есть Усольцевы ушли в тайгу налегке, без палаток, без запаса еды, без тёплых вещей. Рассчитывали, видимо, вернуться к вечеру. Не вернулись.
Активная фаза поисков была завершена 12 октября 2025 года из-за сложных погодных условий. В масштабных поисках участвовали более 1,5 тысячи человек.
В середине мая 2026 года спасатели возобновили поиски. 15 и 16 мая они обследовали лесной массив и каменные россыпи (курумники) в районе Кутурчинского Белогорья. Специалисты проверили четыре крупных курумника на высоте около 1 тысячи метров и девять квадратных километров склона, по которому, предположительно, могли спускаться пропавшие. Поиски не дали результатов.
Новые детали от СК.
Старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова в беседе с aif.ru раскрыла новые детали поисков.
Во время поисков появлялись сообщения о сигналах с телефонов Усольцевых. Телефон Ирины остался в машине, у семьи был только телефон Сергея. Сигнал с его телефона в последний раз зафиксировали в районе скал в Партизанском районе, недалеко от горы Алат.
В Сети ранее сообщалось, что телефоны Усольцевых снова активны, однако в СК эту информацию опровергли.
«После их пропажи телефоны проверялись на предмет последнего сигнала. Сейчас их телефоны неактивны», — сообщила Арбузова.
Прогнозы о поисках семьи.
Алтайский егерь Сергей Усик в беседе с aif.ru рассказал, что могут найти поисковики после схода снежного покрова.
«Иногда тайга открывает свои тайны, но чаще нет. Возможно, во время новых поисков найдут остатки одежды или амуниции Усольцевых, если произошла трагедия естественного характера. Но если там был злой умысел и третьи лица, всё кратно усложняется», — пояснил Усик.
Поиски семьи Усольцевых продолжаются уже почти девять месяцев. Никто не знает, что с ними случилось. Но надежда ещё остаётся.
Каждый год в лесах России пропадают люди. Кого-то находят через несколько дней, кого-то — через несколько лет. А некоторых не находят никогда. Тайга — это не парк аттракционов. Это суровый мир, где человек — лишь гость. И если он забывает об осторожности, природа напоминает об этом жестоко.