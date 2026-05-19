Жители Магадана вызвали спасателей МЧС, чтобы обезвредить агрессивного кота

Спасатели помогли жителям Магадана обезвредить домашнего кота, который внезапно стал агрессивным. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
— Домашний кот вдруг начал вести себя агрессивно и нападать на хозяев. Семья не смогла справиться самостоятельно и позвонила в Службу спасения. На вызов оперативно выехали специалисты поисково спасательного отряда МЧС России, — сказано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что спасатели обезвредили животное, не причинив ему вреда, используя специальные приспособления. Опасного кота поместили в переноску.
В России растет увлечение кошками гибридных пород. «Вечерняя Москва» обратилась к фелинологу Светлане Пономаревой, чтобы выяснить, стоит ли держать в квартире этих крупных и почти диких животных.
Знакомый психолог заметил забавную вещь: большинство людей относятся к кошкам с каким-то благоговением, и связано это, по его мнению, с тем, что они на нас охотились. Мы для кошек много тысячелетий были едой, и потому не уважать, не замечать их мы не можем.