Жители Магадана вызвали спасателей МЧС, чтобы обезвредить агрессивного кота

Знакомый психолог заметил забавную вещь: большинство людей относятся к кошкам с каким-то благоговением, и связано это, по его мнению, с тем, что они на нас охотились. Мы для кошек много тысячелетий были едой, и потому не уважать, не замечать их мы не можем.