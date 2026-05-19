Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске ищут тело утонувшего предпринимателя

Имя трагически погибшего бизнесмена пока не называется.

Источник: Аргументы и факты

17 мая, в воскресенье, в Кировском округе Омска недалеко от лодочной станции «Дельфин» утонул 39-летний предприниматель.

Об этом сообщает издание «Омск-информ», ссылаясь на свой источник в полиции. Известно, что трагедия произошла около двух часов ночи. Имя предпринимателя пока не называется. Нет и официальных заявлений от силовых ведомств. Тело мужчины не найдено. Поиски ведутся.

Напомним, 16 мая в районе улицы Нефтебаза в воду с пирса прыгнул 16-летний парень. Его тело не найдено. Возбуждено уголовное дело. Известно, что перед прыжком парень поспорил с незнакомцами, что прыгнет.

После гибели подростка безопасность на Иртыше проверит прокуратура.