В Омске ищут тело утонувшего предпринимателя

17 мая, в воскресенье, в Кировском округе Омска недалеко от лодочной станции «Дельфин» утонул 39-летний предприниматель.
Об этом сообщает издание «Омск-информ», ссылаясь на свой источник в полиции. Известно, что трагедия произошла около двух часов ночи. Имя предпринимателя пока не называется. Нет и официальных заявлений от силовых ведомств. Тело мужчины не найдено. Поиски ведутся.
Напомним, 16 мая в районе улицы Нефтебаза в воду с пирса прыгнул 16-летний парень. Его тело не найдено. Возбуждено уголовное дело. Известно, что перед прыжком парень поспорил с незнакомцами, что прыгнет.
После гибели подростка безопасность на Иртыше проверит прокуратура.