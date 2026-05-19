Беспилотники ВСУ всю ночь атаковали Энергодар

«Критически высокая активность дронов в городе. Всю ночь наносились удары по машинам, блокпостам, зафиксированы попадания в жилые дома. Будьте предельно осторожны. Минимизируйте перемещения и нахождение на улице», — пишет он в своём телеграм-канале.
А ранее Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотников, из-за чего был перекрыт участок от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Местный губернатор призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностях либо выбирать маршруты в обход этого участка.
