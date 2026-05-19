В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА отменили на территории Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем канале в «Максе».
«Отбой красного уровня “Угроза атаки БПЛА”. Сохраняется желтый уровень “Воздушная опасность” на всей территории Липецкой области», — написал он.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше