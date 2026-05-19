Сына Павла Астахова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве на миллионы рублей

Защита Антона Астахова, сына известного адвоката Павла Астахова, обжаловала решение о его аресте по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Апелляционная жалоба поступила в один из московских судов. Ранее адвокаты просили избрать для Астахова-младшего более мягкую меру пресечения, однако суд отказал в ходатайстве.
В середине апреля сына Павла Астахова отправили в СИЗО. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Это не первое уголовное дело Антона Астахова. В 2022 году суд в Саратове приговорил его к трем с половиной годам колонии.
Следствие установило, что в 2019 году Астахов-младший и еще один фигурант встретились в московском банке с директором фирмы «Омега» и предложили помощь в получении кредита. По версии следствия, они договорились получить часть суммы после одобрения займа, однако позже потерпевший лишился почти всех денег.
Суд также взыскал с Антона Астахова 74,5 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба.
Павел Астахов ранее занимал должность уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Сейчас он возглавляет собственную коллегию адвокатов.
