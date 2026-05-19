Движение транспорта перекрыли на выезде из Ярославля в Москву из-за атаки дронов

Ярославская область подверглась атаке беспилотников ВСУ, перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
— Регион подвергся вражеской атаке украинских дронов. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.
Глава области призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей или выбрать маршрут, минуя данный участок.
18 мая в результате удара дрона Вооруженных сил Украины по рейсовому микроавтобусу Лисичанск — Северодонецк в ЛНР погибла девочка и еще два человека пострадали, сообщил губернатор региона Леонид Пасечник.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо передал, что в результате удара украинского БПЛА главу Скадовского района Александра Дудку госпитализировали с ранением и травмой. Он добавил, что в Алешках атака дронов ВСУ привела к смерти троих мужчин.
Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье будет иметь последствия для Киева.