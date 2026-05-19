Экс-премьер Украины отдал мошенникам миллионы под видом проверки СБУ

Бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко стал жертвой мошенников и лишился более 7 млн гривен из личных сбережений. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее Киевская городская прокуратура рассказала о мошенничестве в отношении 79-летнего мужчины, не называя его имени. Позже, как утверждает издание, выяснилось, что речь идет именно о бывшем главе украинского правительства.

По данным прокуратуры, злоумышленники представились сотрудниками СБУ и начали угрожать мужчине уголовным делом. Под этим давлением он согласился провести так называемый обыск по видеосвязи и показал свои накопления.

После этого пенсионеру приказали сложить деньги в пакет и передать их возле дома якобы для проверки.

Как уточнили в прокуратуре, мужчина отдал мошенникам 110 710 долларов, 10 200 евро, а также деньги в израильских шекелях, британских фунтах и чешских кронах.

Подозреваемых уже задержали. Им предъявили обвинения.

Валерий Пустовойтенко родился в 1947 году. Пост премьер-министра Украины он занимал с 1997 по 1999 год во время президентства Леонида Кучмы.

