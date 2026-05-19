Обвиняемый во взятках мэр Уфы Мавлиев остается в больнице после суда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, обвиняемый в получении взяток и превышении полномочий, продолжает лечение в больнице. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Марат Самойлов.
По словам защитника, выписать чиновника могут не раньше следующей недели. Сейчас он находится на стационарном лечении. Ранее адвокат заявлял, что Мавлиев не признает вину, однако сотрудничает со следствием и не препятствует расследованию.
Главу администрации Уфы обвиняют по части 3 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий и части 6 статьи 290 УК РФ о получении взятки. Следствие считает, что чиновник организовал незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров на территории одного из городских санаториев.
По версии следствия, в 2025 году Мавлиев потребовал от представителя строительной компании приобрести этот участок стоимостью более 13 млн рублей и оформить права на него в интересах обвиняемого.
Также следствие утверждает, что с ноября 2024 по декабрь 2025 года по указанию чиновника с коммерческих организаций собирали деньги под видом добровольных пожертвований. Общая сумма превысила 31 млн рублей.
Часть средств, по данным следствия, направили на покупку автомобиля представительского класса стоимостью более 21 млн рублей. Позже машину передали в муниципальную собственность и использовали для служебных и личных поездок главы администрации.
Еще один эпизод связан с получением 10 млн рублей от бенефициара строительной компании за общее покровительство и помощь при вводе многоквартирного дома в эксплуатацию.
Изначально Советский районный суд Уфы отправил Мавлиева под арест. Однако 6 мая Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения на домашний арест до 28 июня 2026 года.
