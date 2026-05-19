Береговая охрана США сообщила о разливе нефтепродуктов у столицы штата Гавайи

Информации о пострадавших или нанесенном вреде дикой природе пока не поступало.

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов замечен близ гавани Ала Вай в Гонолулу — столице американского штата Гавайи. Об этом сообщила в понедельник Береговая охрана США.

По ее сведениям, ликвидацией последствий разлива совместно с Береговой охраной занимается ряд ведомств, а также частная компания, специализирующася на ликвидации подобного вида загрязнений окружающей среды. На месте происшествия обнаружено дизельное топливо. «На настоящий момент команды использовали 23 мешка сорбента для локализации разлива и сбора дизеля, — указывается в сообщении. — Объем и источник разлива пока не установлены, ведется расследование».

Отмечается, что сообщений о пострадавших или нанесенном вреде дикой природе пока не поступало.

