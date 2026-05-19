В Калужской области уничтожили шесть украинских БПЛА

КАЛУГА, 19 мая. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над территорией Калужской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем канале в «Максе».
«Ночью силами ПВО уничтожены шесть БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого, Сухиничского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы», — написал он.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше