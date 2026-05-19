Дело «Мосгипротранса» связали с расхождениями в проектных изысканиях

Бывшего гендиректора «Мосгипротранса» Игоря Мицука обвинили в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах и транспортной сфере.
Тверской суд Москвы отправил Мицука под арест на два месяца. По данным собеседников издания, задержание прошло 11 мая.
Следствие считает, что нарушения связаны с проектными изысканиями по одному из инфраструктурных объектов. По версии правоохранителей, объем выполненных работ отличался от того, что был указан в документах.
«Мосгипротранс» — один из крупнейших проектных институтов России в сфере транспорта. Компания занимается проектированием железных дорог, мостов, тоннелей и другой инфраструктуры.
На сайте института говорится, что организация была генеральным проектировщиком Байкало-Амурской магистрали.
Игорь Мицук возглавлял компанию с 2017 года. До этого он работал заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта.
