Гусев: над Воронежской областью за ночь сбили 17 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны России уничтожили за ночь 19 мая 17 украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Как отметил глава Воронежской области, по предварительным данным от оперативных служб, пострадавших и разрушений в результате налета нет.
Напомним, российские силы противовоздушной обороны за сутки 17 мая сбили 265 украинских беспилотников и 5 управляемых авиабомб.
Утром в воскресенье российское оборонное ведомство сообщило, что с 22:00 16 мая до 7:00 по московскому времени 17 мая силами ПВО были перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны ВСУ сбивались над акваториями Черного и Азовского морей и над рядом российских областей.