Гусев: над Воронежской областью за ночь сбили 17 дронов ВСУ

Утром в воскресенье российское оборонное ведомство сообщило, что с 22:00 16 мая до 7:00 по московскому времени 17 мая силами ПВО были перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны ВСУ сбивались над акваториями Черного и Азовского морей и над рядом российских областей.