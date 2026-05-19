В Херсонской области девять округов остались без света

Во вторник, 19 мая, в Херсонской области произошёл масштабный сбой в работе энергосетей. Подача электричества была экстренно прекращена в девяти муниципальных округах региона. Об этом передаёт колл-центр «Херсонэнерго».

Источник: Life.ru

Согласно официальной информации, технологическое нарушение было зафиксировано в 04:20 по московскому времени. В результате полностью обесточены Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский и Новокаховский округа.

В настоящее время специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии. Энергетики делают всё возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей в кратчайшие сроки.

«9 округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА», — написал губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

Ранее на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение из-за атаки беспилотников. Глава региона сообщил, что Ярославская область подверглась атаке с использованием БПЛА. В целях безопасности перекрыли участок от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Губернатор призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностях либо выбирать маршруты в обход этого участка.

