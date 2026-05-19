Один человек погиб в ДТП с автобусом и гужевой повозкой на Кубани. Авария произошла на трассе «Кавказ» в Гулькевичском районе вечером 18 мая.
Предварительно, 56-летний водитель автобуса Kia двигался со стороны Кропоткина в сторону Армавира. Не выдержав безопасный интервал, он врезался в гужевую повозку, которая ехала впереди.
«В результате ДТП погиб неустановленный мужчина — водитель гужевой повозки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
