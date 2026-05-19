Мэр Энергодара сообщил о масштабном налете дронов на город

Мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что в течение всей ночи в городе сохранялась «высокая активность дронов». По его словам, удары наносились по машинам и блокпостам. Зафиксированы попадания в жилые дома.

Подробностей о последствиях налета дронов господин Пухов не раскрыл. Жителей Энергодара он призвал быть осторожными и минимизировать нахождение на улице.

Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. Директор станции Юрий Черничук сообщил, что ситуация на ЗАЭС всегда напряженная. По его словам, атаки на электростанцию и ее объекты, находящиеся за периметром, «постоянны с разной периодичностью».

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше