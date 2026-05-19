Подозреваемого в убийстве студента задержали в Талдыкоргане

В Талдыкоргане после просмотра футбольного матча погиб 20-летний студент Жангир Нурланулы. По словам матери погибшего, вечером 7 мая ее сын отправился к друзьям смотреть футбол. В квартире находилась компания примерно из десяти человек, среди которых был и 17-летний школьник. Как сообщается, между молодыми людьми произошел конфликт. После ссоры они вышли на улицу, а позже снова встретились. По словам матери, школьник позвал Жангира обратно и нанес ему шесть ножевых ранений. От полученных травм парень скончался, — рассказал блогер Адыл Бейсенбаев у себя на странице в Instagram.