Подозреваемого в убийстве студента задержали в Талдыкоргане

Талдыкорган. 19 мая. КазТАГ — Подозреваемого в убийстве 20-летнего студента после просмотра футбольного матча задержали в Талдыкоргане, передает корреспондент агентства.

Источник: РИА "Новости"

Подозреваемый в совершении преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания. Специализированным следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводится всестороннее и объективное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. Выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции области Жетысу, — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Жетысу.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

В Талдыкоргане после просмотра футбольного матча погиб 20-летний студент Жангир Нурланулы. По словам матери погибшего, вечером 7 мая ее сын отправился к друзьям смотреть футбол. В квартире находилась компания примерно из десяти человек, среди которых был и 17-летний школьник. Как сообщается, между молодыми людьми произошел конфликт. После ссоры они вышли на улицу, а позже снова встретились. По словам матери, школьник позвал Жангира обратно и нанес ему шесть ножевых ранений. От полученных травм парень скончался, — рассказал блогер Адыл Бейсенбаев у себя на странице в Instagram.