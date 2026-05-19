В Челябинске подростки прыгали в карьер с недостроенного здания

В МЧС предупредили о смертельно опасных развлечениях челябинских детей.

Источник: МЧС РФ

В Челябинске подростки ныряли в Изумрудный карьер с отвесной скалы и с недостроенного здания. Опасные развлечения школьников горожане заметили в минувшие выходные.

— Высота в этих местах более десяти метров! — прокомментировали ситуацию в региональном ГУ МЧС. —Подобный досуг — это не храбрость и удаль, а глупость, которая может легко привести к гибели.

Купание в Изумрудном карьере, как и в других карьерах запрещено. Причина — в каменистых выступах, которые скрываются под водой, большой глубине и сложном рельефе дна.

На Изумрудной карьере было уже множество случаев травм и гибели людей. Например, в 2022 году там утонула 17-летняя девушка.

