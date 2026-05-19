Евраев: в Ярославле открыли движение на выезде из города в сторону Москвы

Трассу на Москву открыли в Ярославле после атаки дрона ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Ярославле возобновили движение, прерванное из-за удара украинского беспилотника, на выезде из города в сторону Москвы. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил глава региона Михаил Евраев.

«В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — написал он.

Вместе с тем, губернатор добавил, что в Ярославле обломки сбитых дронов противника попали в промышленный объект. Специальные службы ликвидируют возгорание.

Накануне в Минобороны России сообщили, что за сутки 17 мая российские силы противовоздушной обороны за последние сутки сбили 265 украинских беспилотников и пять управляемых авиабомб.