Евраев: в Ярославле открыли движение на выезде из города в сторону Москвы

В Ярославле возобновили движение, прерванное из-за удара украинского беспилотника, на выезде из города в сторону Москвы. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил глава региона Михаил Евраев.
«В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — написал он.
Вместе с тем, губернатор добавил, что в Ярославле обломки сбитых дронов противника попали в промышленный объект. Специальные службы ликвидируют возгорание.
Накануне в Минобороны России сообщили, что за сутки 17 мая российские силы противовоздушной обороны за последние сутки сбили 265 украинских беспилотников и пять управляемых авиабомб.