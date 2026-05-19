Пожар произошел на промышленном объекте в Ярославской области из-за дрона ВСУ

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в промышленный объект на территории Ярославской области, из-за чего возникло возгорание. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил глава региона Михаил Евраев.
— Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет, — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.
Он также предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты дронов, которые важны для следствия. При их обнаружении рекомендуется не приближаться к ним и ограничить использование телефонов.
5 мая беспилотный летательный аппаратВСУ также атаковал один из заводов «Мираторга» в Брянской области — в результате возник пожар, который уничтожил один из производственных корпусов.
Кроме того, 6 мая в результате удара украинских дронов по Джанкою в Республике Крым погибли пять мирных жителей. Власти планируют оказать всю необходимую помощь и поддержку.