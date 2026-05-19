Более 800 человек признаны потерпевшими по делу новосибирского застройщика

Новосибирский областной суд арестовал имущество застройщика Алексея Джулая на сумму 1,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.

Речь идет о руководителе группы компаний «Дискус», которого обвиняют в мошенничестве при строительстве многоквартирных домов и отмывании денежных средств.

Как уточнили в прокуратуре, ранее суд заморозил на счетах Джулая около 600 млн рублей. Однако надзорное ведомство оспорило это решение и добилось увеличения суммы ареста почти в два раза.

По версии следствия, застройщик привлекал деньги граждан через жилищно-строительные кооперативы для возведения многоквартирных домов.

Следователи считают, что средства пайщиков переводились в компанию «Дискус-строй» и другие организации, подконтрольные обвиняемому.

При этом обязательства перед людьми, по данным следствия, выполнены не были, а строительство жилья осталось незавершенным.

В уголовном деле фигурируют более 800 потерпевших. Предварительный ущерб оценивается в 1,2 млрд рублей.

