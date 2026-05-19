ПВО за ночь сбила 315 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 315 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.

БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской областей.

Также беспилотники удалось сбить над территориями Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, передает РИА Новости.

Беспилотник ВСУ влетел в промышленный объект на территории Ярославской области, из-за чего возникло возгорание. Глава региона Михаил Евраев заявил, что на территории региона могут находиться фрагменты дронов, которые важны для следствия.

18 мая в результате удара беспилотника ВСУ по рейсовому микроавтобусу Лисичанск — Северодонецк в Луганской Народной Республике погибла несовершеннолетняя девочка и еще два человека пострадали.

