Силы ПВО сбили 315 украинских дронов над регионами России

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 315 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — следует из заявления оборонного ведомства.
