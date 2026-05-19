Отец двоих детей застрял в эскалаторе и умер на глазах у пассажиров

В США 40-летний Стивен Маккласки погиб после страшного происшествия на станции метро в Сомервилле, штат Массачусетс. Мужчину затянуло в механизм эскалатора, пока десятки пассажиров проходили мимо и почти никто не пытался ему помочь.
Трагедия произошла ранним утром. Маккласки спускался к платформе, потерял равновесие и упал у нижней части эскалатора. Через несколько секунд его куртка попала между движущимися ступенями, пишет Daily Mirror.
Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина пытается выбраться. Он двигал ногами и пытался освободить одежду, однако ткань всё сильнее затягивало внутрь механизма.
Позже спасатели установили, что куртка сдавила ему шею и перекрыла доступ к воздуху. Кроме того, часть кожи на спине мужчины оказалась втянута в механизм эскалатора.
После падения мимо Маккласки прошли более десяти человек. Некоторые смотрели в его сторону, один пассажир попытался ненадолго потянуть мужчину за ноги, но затем ушел. Никто из очевидцев не воспользовался кнопкой экстренной остановки, расположенной рядом с эскалатором.
Только примерно через 18 минут одна из пассажирок вызвала помощь. Еще через несколько минут к месту подошел сотрудник транспортной системы и остановил эскалатор.
Когда прибыли полицейские, пожарные и медики, мужчина уже не подавал признаков жизни. Спасатели освободили его шею, провели реанимацию и смогли вернуть пульс.
Со станции Маккласки вынесли почти через час после падения. В больнице он впал в кому и спустя несколько дней умер.
Родные погибшего заявили, что не понимают, почему на оживленной станции метро никто вовремя не помог мужчине. Мать Маккласки сказала, что окружающие вели себя так, будто его не существовало.
В транспортном управлении произошедшее назвали тяжелым несчастным случаем. Там заявили, что после проверки эскалатора неисправностей обнаружено не было.
Эксперт по эскалаторам Роберт Коттон раскритиковал слишком долгую реакцию сотрудников метро. По его словам, ожидание в течение 22 минут недопустимо для системы, отвечающей за безопасность пассажиров.
Обстоятельства гибели мужчины расследует прокуратура округа Мидлсекс.
