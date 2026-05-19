Российские силы ПВО сбили 315 беспилотников ВСУ за ночь

Минувшей ночью российские военные не дали прорваться к целям 315 беспилотникам самолетного типа. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, все дроны противника были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Атаке подверглись сразу несколько регионов и акваторий. Беспилотники сбивали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.
Не обошлось без работы ПВО и в столичном регионе, Краснодарском крае, а также в Республике Крым. Кроме того, цели уничтожались над акваторией Азовского моря.
В ведомстве уточнили, что это была не первая массированная атака за последние дни. Днем ранее оборонное ведомство отчиталось об еще более внушительных цифрах.
Тогда за сутки российские военные сбили не только 1054 беспилотника, но и восемь управляемых авиационных бомб. Помимо дронов, в «копилку» ПВО попали реактивный снаряд американской системы HIMARS.