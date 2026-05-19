Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силы ПВО сбили 315 беспилотников ВСУ за ночь

Российское ПВО уничтожило более 300 украинских дронов над рядом регионов, включая акваторию Азовского моря.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью российские военные не дали прорваться к целям 315 беспилотникам самолетного типа. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, все дроны противника были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Атаке подверглись сразу несколько регионов и акваторий. Беспилотники сбивали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Не обошлось без работы ПВО и в столичном регионе, Краснодарском крае, а также в Республике Крым. Кроме того, цели уничтожались над акваторией Азовского моря.

В ведомстве уточнили, что это была не первая массированная атака за последние дни. Днем ранее оборонное ведомство отчиталось об еще более внушительных цифрах.

Тогда за сутки российские военные сбили не только 1054 беспилотника, но и восемь управляемых авиационных бомб. Помимо дронов, в «копилку» ПВО попали реактивный снаряд американской системы HIMARS.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше