Скончался главный свидетель по самому громкому делу об убийстве в США

В США умер бывший детектив полиции Лос-Анджелеса Марк Фурман, ставший одним из главных участников громкого дела спортсмена и актера Орентала Джей Симпсона. Об этом сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на офис судмедэксперта округа Кутеней.
Фурману было 76 лет. Причину смерти не раскрыли.
Широкую известность бывший полицейский получил после расследования убийства бывшей жены Симпсона Николь Браун-Симпсон и ее знакомого Рональда Голдмана. Именно Фурман обнаружил возле дома спортсмена окровавленную перчатку, которая считалась одной из главных улик обвинения.
Во время суда защита Симпсона поставила под сомнение достоверность доказательств и репутацию самого детектива. Адвокаты заявили, что Фурман придерживался расистских взглядов и не заслуживает доверия.
В суде также обсуждалась запись, на которой полицейский рассказывал о жестоком обращении с темнокожими. После этого защита обвинила его в лжесвидетельстве.
Дополнительный удар по обвинению нанес эпизод с перчаткой: во время заседания Симпсон примерил ее, и она оказалась ему мала.
В итоге присяжные оправдали спортсмена по уголовному делу. Позже гражданский суд все же признал Симпсона ответственным за смерть бывшей жены и Голдмана и обязал выплатить родственникам 33,5 миллиона долларов.
После скандала Фурман ушел из полиции. Позже он признал вину по делу о лжесвидетельстве. Затем бывший детектив работал телевизионным комментатором и писал книги, а позднее переехал в штат Айдахо, где занялся фермерством.
Сам О. Джей Симпсон умер в 2024 году в возрасте 76 лет.
