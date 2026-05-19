Силы ПВО за ночь сбили над Россией 315 БПЛА

В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю пострадал один мирный житель. В Ярославской области БПЛА ударил по промышленному объекту, там начался пожар, никто не пострадал. В Воронежской области сбили 17 беспилотников над двумя городскими округами и пятью районами, пострадавших и разрушений нет. В Калужской, Ростовской, Смоленской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.