Графики отключения горячей воды рассылают россиянам мошенники

Плановое отключение горячей воды может принести россиянам не только бытовые неудобства, но также грозить потерей личных данных. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», актуальную повестку не обошли стороной мошенники и придумали под нее новую схему обмана.
— Мошенники очень быстро адаптируются под актуальную повестку и бытовые ситуации, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Весной и летом одной из таких тем традиционно становятся плановые отключения горячей воды, — цитирует ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артема Шейкина.
На этот раз схема обмана строится на сообщении, которое якобы приходит от имени управляющей компании или ЖКХ с предложением проверить график отключения коммунального ресурса по адресу. Если «абонент» интересуется этим и переходит по указанной ссылке, ему открывается сайт, напоминающий официальный портал. Здесь нужно ввести персональные данные, логин и пароль для доступа к аккаунту на Госуслугах.
Эксперт подмечает, что фишинговые страницы создаются довольно качественными, аферисты грамотно подходят к их оформлению, используя в том числе поддельные формы входа на сервисы.
Однако иногда вместо перехода по ссылке мошенники могут прислать жертве документ «с графиками отключения», который на деле содержит вредоносное ПО.
В этом случае цифровая гигиена будет являться лучшей защитой от злоумышленников: не переходить по подобным ссылкам, перепроверять информацию на официальных сайтах администраций, открывая их самостоятельно через браузер, а не используя ссылки в смс.
— Никакой сервис проверки графика отключения воды не требует вводить данные банковской карты, коды из смс или пароль от Госуслуг. Как только в «коммунальном уведомлении» появляется подобная просьба — это уже серьезный сигнал, что перед вами мошенническая схема.