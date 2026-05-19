В ночном пожаре под Омском погиб 69-летний мужчина

Расследованием обстоятельств его гибели занялся следком.

Источник: Комсомольская правда


Сегодня, 19 мая, ночью в посёлке Алексеевский Горьковского района произошёл пожар, в результате которого погиб пожилой мужчина. Обстоятельства его гибели сейчас изучают следователи СУ СКР по Омской области.

Как рассказали в ведомстве, возгорание в частном доме вспыхнуло примерно в 2 часа ночи. Сейчас на месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём — речь идёт об открытом источнике пламени. В результате пожара погиб 69-летний хозяин жилища.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Специалистам предстоит установить точную причину возгорания, а также все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

