19 регионов и 315 БПЛА: Россия пережила массированную атаку ВСУ в ночь на 19 мая

По данным ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Также БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
Ранее при атаке Вооружённых сил Украины погибла мирная жительница в селе Марково Глушковского района Курской области. Противник нанёс удар по частному дому, где находилась 68-летняя женщина. Ещё двое пострадавших — супруги 57 и 62 лет — находятся в тяжёлом состоянии.
