Собянин: Сбит еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотник, летевший на столицу. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал глава города в своем канале в МАКС.
19 мая беспилотник ВСУ влетел в промышленный объект на территории Ярославской области, из-за чего возникло возгорание. При обнаружении обломков БПЛА рекомендуется не приближаться к ним и ограничить использование телефонов. В связи с атакой было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.
16 мая в пресс-службе Минобороны сообщили, что в период с 20:00 до 22:00 российские дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 67 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над регионами России.