На подлете к Москве сбит еще один БПЛА

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». Всего с начала дня вблизи столицы сбиты пять БПЛА.

На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел. Все аэропорты московского авиаузла работают штатно.

В ночь на 19 мая над Россией уничтожены 315 беспилотников. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

