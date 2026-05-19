Движение из Ярославля в Москву возобновили после атаки БПЛА: что известно

«В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — написал Евраев.
По словам главы региона, под утро 19 мая область подверглась массовому удару. Большинство беспилотников сбили, однако один из них попал в промышленный объект. Пострадавших нет, на месте работают специальные службы. Губернатор предупредил, что в регионе могут находиться фрагменты БПЛА, важные для следствия. Жителей просят не приближаться к обломкам, отойти на безопасное расстояние и сразу звонить по номеру 112.
