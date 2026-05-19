Белорус украл у начальника на работе кошелек с 900 долларами — что было дальше. Подробности сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
В Октябрьское РУВД Могилева обратился 40-летний местный житель. Он сообщил о пропаже на рабочем месте кошелька, в котором было 900 долларов.
Сотрудники милиции установили, что к краже причастен 18-летний подчиненный заявителя.
«Воспользовавшись тем, что остался один в кабинете, он похитил чужое имущество», — привели подробности в УВД.
Позднее фигурант купил себе новый смартфон, а кошелек выбросил. В отношении белоруса заведено уголовное дело за кражу.
