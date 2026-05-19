В Прикамье несовершеннолетние наркокурьеры предстанут перед судом

В ноябре 2025 года 16-летние подростки через мессенджер вступили в организованную группу для распространения наркотиков на территории Кунгурского округа. 1 декабря они забрали из тайника в Кунгуре партию запрещённых веществ, чтобы разложить их по закладкам. Однако их задержали сотрудники полиции. При досмотре у юношей нашли наркотики в крупном размере — часть из них они хранили для себя.