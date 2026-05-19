В Прикамье несовершеннолетние наркокурьеры предстанут перед судом

Два несовершеннолетних наркокурьера предстанут перед судом за сбыт и хранение запрещённых веществ, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
В ноябре 2025 года 16-летние подростки через мессенджер вступили в организованную группу для распространения наркотиков на территории Кунгурского округа. 1 декабря они забрали из тайника в Кунгуре партию запрещённых веществ, чтобы разложить их по закладкам. Однако их задержали сотрудники полиции. При досмотре у юношей нашли наркотики в крупном размере — часть из них они хранили для себя.
Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд. Соучастников преступной группы продолжают искать.
В СК напоминают: «лёгкий» заработок на распространении наркотиков грозит серьёзным наказанием. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.