МИД: Более 30 мирных жителей России погибли за неделю от обстрелов ВСУ

За неделю с 11 по 17 мая от обстрелов украинских вооружённых формирований в России погибло более 30 мирных граждан, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Всего за этот период пострадали 234 человека: 203 получили ранения, включая 18 несовершеннолетних, 31 человек погиб, среди них двое детей.