Девушка-курьер мошенников задержана после обмана москвича на 13,3 млн руб

«В полицию с заявлением обратился 26-летний москвич. Злоумышленники по телефону убедили его, что нужно срочно “декларировать деньги”. Под их давлением он вскрыл сейф отца, достал наличные (включая валюту) и пять золотых слитков по 20 г (более 13,3 млн руб.), после чего передал всe незнакомке на улице», — сказали в ведомстве.