Девушка-курьер мошенников задержана после обмана москвича на 13,3 млн руб

Столичные полицейские задержали подозреваемую в обмане молодого человека более чем на 13,3 млн руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Источник: ГУ МВД

«В полицию с заявлением обратился 26-летний москвич. Злоумышленники по телефону убедили его, что нужно срочно “декларировать деньги”. Под их давлением он вскрыл сейф отца, достал наличные (включая валюту) и пять золотых слитков по 20 г (более 13,3 млн руб.), после чего передал всe незнакомке на улице», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что оперативники в ходе розыска задержали на Новоясеневском проспекте 21-летнюю жительницу столицы. Как выяснилось, девушка перевела деньги на криптокошелек кураторов, а слитки отправила курьером на указанный адрес. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ведется следствие.