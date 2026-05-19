Суд Новосибирска арестовал имущество застройщика Джулая на 1,3 млрд рублей

Суд в Новосибирске по требованию прокуратуры наложил арест на имущество местного депутата и владельца группы «Дискус» Алексея Джулая на сумму 1,3 миллиарда рублей. Это решение было принято после того, как прокуроры обжаловали более мягкий первоначальный вердикт. Как сообщили в прокуратуре региона, сумма ареста выросла более чем в два раза.
Изначально в январе у Джулая заморозили около 600 миллионов рублей. Однако надзорное ведомство настояло на пересмотре дела, и областной суд пошел им навстречу.
По данным следствия, предприниматель привлекал деньги граждан через жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Финансы пайщиков, как выяснили оперативники, уходили в подконтрольные обвиняемому фирмы, но строительство домов так и не было завершено.
В материалах дела фигурируют более 800 обманутых дольщиков. Общий ущерб от действий застройщика оценивается в 1,2 миллиарда рублей.
Стоит отметить, что это не единственный громкий случай изъятия активов в последнее время. Ранее Черкесский городской суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего министра имущественных отношений Карачаево-Черкесии Дмитрия Бугаева. Речь идет о сумме более 64,6 миллиона рублей.