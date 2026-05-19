В испанской Альмерии два человека погибли при стрельбе, среди раненых — 2 детей

Ранее сообщалось, что в районе Исламского центра в Сан-Диего неизвестный открыл огонь. В результате стрельбы погиб охранник. Позднее глава полиции города Скотт Уол сообщил, что число жертв увеличилось до трёх: вскоре после сигнала о происшествии правоохранители обнаружили на улице автомобиль с двумя мужчинами внутри, оба скончались на месте.