Верховный суд РФ арестовал экс-зампреда Ставропольского краевого суда Хрипунова

По версии следствия, Хрипунов пытался за 4 млн рублей изменить меру пресечения двоим обвиняемым на домашний арест, но безуспешно. Позже, за 500 тысяч рублей, используя авторитет, он повлиял на коллегию по гражданским делам Ставропольского краевого суда, которая удовлетворила иск заинтересованного лица.