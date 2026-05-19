Верховный суд РФ арестовал экс-зампреда Ставропольского краевого суда Хрипунова

Верховный суд РФ арестовал бывшего заместителя председателя Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова по делу о взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает РИА Новости. Специальная судебная коллегия удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
В пресс-службе отметили, что обстоятельств, свидетельствующих об уголовном преследовании Хрипунова в связи с его профессиональной позицией, не установлено.
По версии следствия, Хрипунов пытался за 4 млн рублей изменить меру пресечения двоим обвиняемым на домашний арест, но безуспешно. Позже, за 500 тысяч рублей, используя авторитет, он повлиял на коллегию по гражданским делам Ставропольского краевого суда, которая удовлетворила иск заинтересованного лица.
Напомним, в феврале в России началась зачистка судейского корпуса.