Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция с коптером нагрянула в стройгородки под Кингисеппом

Всего проверили около тысячи мигрантов.

Источник: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

В Кингисеппском районе полицейские совместно с Росгвардией провели масштабную проверку строительных городков в Усть-Луге, там массово трудятся иностранцы. Территория большая, поэтому правоохранители подняли в небо квадрокоптер.

Всего проверили около тысячи мигрантов, 12 человек доставили в отдел полиции. На нарушителей составили административные протоколы, троим иностранцам вручили уведомления об аннулировании патентов на работу, теперь они не могут трудиться в России законно.

— Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели 93 транспортных средства, серьезных нарушений не выявили, но выписали пять штрафов за непристегнутые ремни безопасности, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Особое внимание полицейские уделили работодателям, они провели более десяти обысков в офисах и строительных вагончиках, изъяли документацию для проверки законности привлечения иностранной рабочей силы.