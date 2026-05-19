Самолет Ан-2 аварийно сел в лесу Якутии

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в одном из лесов Якутии. На борту находятся восемь человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону, передает «РИА Новости».

Как уточнили «Интерфаксу» в экстренных службах, пилот Ан-2 связался со спасателями и сообщил об аварийной посадке вблизи поселка Теплый ключ. Предварительно, никто из находящихся на борту людей не пострадал.

Telegram-канал Shot пишет, что самолет вылетел из Теплого ключа, но через некоторое время развернулся в сторону аэродрома вылета. По пути с воздушным судном пропала связь, позднее экипаж передал его координаты. По данным Shot, пассажиры сами покинули салон и пошли в поселок.

На место ЧП из Якутска отправились сотрудники РПСБ (региональной поисково-спасательной базы) и медики. Причины аварийной посадки пока неизвестны.

