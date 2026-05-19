Смерть ребенка от голода привела к изъятию трех сестер из семьи в Норильске

В Красноярском крае суд лишил родительских прав многодетных супругов, пятимесячный ребенок которых на исходе прошлого года умер от истощения и обезвоживания.
Сотрудники мэрии Норильска обратились в суд с иском о лишении родительских прав двух местных жителей — мужа и жены, в семье которых после смерти младшего ребенка остались еще трое детей. Именно в интересах выживших девочек чиновники потребовали изъять их из семьи.
Городской суд принял решение лишить супружескую пару родительских прав и взыскать с нее алименты на содержание дочерей. Решение пока не вступило в законную силу, уточнили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
Минувшей осенью в органы системы профилактики поступило сообщение из норильской школы о том, что 15-летняя ученица пропускает занятия из-за безответственной многодетной матери, которая оставляет малолетних на попечение своей старшей дочери. Информация подтвердилась, но семью не поставили на персональный учет, младенца и двух его маленьких сестер не забрали у матери.
Последствия оказались трагическими. В декабре, когда мать в очередной раз бросила детей на их старшую сестру и ушла из дома к знакомому мужчине, пятимесячный сын скончался от голода. Его сестры — годовалая и двухлетняя девочки — в тяжелом состоянии попали в больницу. Старшую дочь нерадивой матери, взвалившей на подростка непосильную ношу (женщина даже не оставила детям продуктов), поместили в приют.
Следователи возбудили два уголовных дела — об убийстве с особой жестокостью (против матери) и о халатности (против работников системы профилактики безнадзорности).
Женщину взяли под арест. Ее муж отбывает наказание за избиение супруги и падчерицы.