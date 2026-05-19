Пациенты укусили и ударили прибывших на вызов медиков в Нижнем Новгороде

17 мая в Канавинском районе Нижнего Новгорода произошёл инцидент с сотрудниками скорой помощи: санитар и фельдшер подверглись нападению после прибытия на вызов. Об этом сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.
Сотрудники городской станции скорой медицинской помощи выехали на улицу Сергея Есенина в 3:00. По данным Гострудинспекции региона, во время вызова пациентка напала на санитара и ударила его головой в лицо, а фельдшера в это же время укусил другой человек.
В настоящее время Гострудинспекция устанавливает все обстоятельства случившегося.
Ранее покусавший полицейского нижегородец был оштрафован на 20 тыс. рублей.